Амкар – Спартак Москва. Прогноз на матч (13.05.2017)

Амкар примет московский Спартак в матче 28-го тура российской Премьер-Лиги. «Красно-белые» гарантировали себе чемпионский титул, став недосягаемыми для Зенита и ЦСКА за три поединка до окончания первенства. Конечно, для Спартака это огромный успех и эмоциональный всплеск, сложно сказать, как будет команда завершать сезон.





Впрочем, и Амкару уже ничего не нужно, ведь пермский коллектив не вылетит, да и значительно выше в таблице уже не поднимется. В предыдущих трех встречах команда проиграла, не отличившись ни разу, поэтому в предстоящем матче букмекеры полностью на стороне Спартака.





И все-таки, как кажется, москвичи дадут свободу действий сопернику, сами же сыграют в свое удовольствие, что гарантирует отличное зрелище, возможно и результативный футбол. В первом круге Спартак выиграл у Амкара 1:0, а вот до этого поединки соперников всегда получались обильными на забитые мячи, например, в прошлый раз в Перми был зафиксирован счет 3:1 в пользу «красно-белых». Прогноз – и сейчас московский Спартак деклассирует Амкар, но пропустив от хозяев хотя бы один мяч.