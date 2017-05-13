Аталанта – Милан. Прогноз на матч (13.05.2017)

Аталанта примет Милан в матче 35-го тура итальянской Серии А. Практически наверняка клуб из Бергамо гарантировал себе место в Лиге Европы на следующий сезон, причем прямую путевку в еврокубки, так как команда опережает «россо-нери» за три тура до финиша на 6 очков.





Ничья против Милана, пусть и на своем поле, полностью устроит Аталанту, гранд же постарается непременно выиграть, но и ничья не станет для гостей провалом, особенно, если учесть, что Аталанта фаворит встречи.





Милан не имеет грандиозного преимущества над Аталантой в очных поединках, более того, в предыдущих трех матчах «россо-нери» не побеждали, отличившись только однажды. Играют сами и дают играть соперникам команды во встречах апреля и начала мая, а значит, с высокой долей вероятности, предстоящая игра окажется более результативной в том числе для Милана, чем случалось ранее. Скорее всего, гости забьют 1 или 2 мяча, а сам поединок не выявит сильнейшего – итоговая ничья 1:1. Концовка встречи пройдет под диктовку Милана, которому победа важнее, поэтому, вероятнее, именно гости забьют последний гол в матче.