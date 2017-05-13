06:10 (+3) 12 May 2017
Логин
Пароль
Регистрация! Забыли пароль?
Аталанта – Милан. Прогноз на матч (13.05.2017)
Дата события: 13 мая 21:45

Аталанта примет Милан в матче 35-го тура итальянской Серии А. Практически наверняка клуб из Бергамо гарантировал себе место в Лиге Европы на следующий сезон, причем прямую путевку в еврокубки, так как команда опережает «россо-нери» за три тура до финиша на 6 очков.


Ничья против Милана, пусть и на своем поле, полностью устроит Аталанту, гранд же постарается непременно выиграть, но и ничья не станет для гостей провалом, особенно, если учесть, что Аталанта фаворит встречи.


Милан не имеет грандиозного преимущества над Аталантой в очных поединках, более того, в предыдущих трех матчах «россо-нери» не побеждали, отличившись только однажды. Играют сами и дают играть соперникам команды во встречах апреля и начала мая, а значит, с высокой долей вероятности, предстоящая игра окажется более результативной в том числе для Милана, чем случалось ранее. Скорее всего, гости забьют 1 или 2 мяча, а сам поединок не выявит сильнейшего – итоговая ничья 1:1. Концовка встречи пройдет под диктовку Милана, которому победа важнее, поэтому, вероятнее, именно гости забьют последний гол в матче.

Предлагаем сделать ставку на исход «Милан не проиграет во втором тайме» за высокий коэффициент 1,52 от букмекерской конторы Винлайнбет.
Сделать ставку
Новости



Наш чат
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи

Disqus
Facebook
Rambler's Top100