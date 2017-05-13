РБ Лейпциг – Бавария. Прогноз на матч (13.05.2017)

РБ Лейпциг примет Баварию в рамках 33-го тура немецкой Бундеслиги. Вряд ли кто-то мог ожидать в начале сезона, что эта встреча когда-то будет центральной, ведь баварцы по логике новичка элиты должны побеждать при любом раскладе. Но Лейпциг феноменально провел сезон, забронировал себе место в Лиге Чемпионов и на данный момент уверенно располагается вслед за мюнхенцами в турнирной таблице.





Бавария привычно легко гарантировала чемпионство за несколько туров до окончания первенства и это единственный титул команды. Напомним, что Бавария вылетела на полуфинальной стадии из Кубка Германии, а в Лиге Чемпионов уступила в противостоянии с мадридским Реалом в четвертьфинале. Единственное, что остается сделать в концовке сезона – обеспечить статус лучшего бомбардира Роберта Левандовски, который в гонке снайперов на данный момент делит первую строчку с Обамеянгом.





У Лейпцига свой бомбардир, Вернер, который блеснул в нынешнем сезоне и может стать третьим снайпером лиги, если забьет в оставшихся турах больше, чем конкуренты. Предположим, что определенные шансы во встрече с Баварией у него будут, так как сам поединок ожидается открытым.