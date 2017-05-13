Сток Сити – Арсенал. Прогноз на матч (13.05.2017)

Сток Сити примет Арсенал в матче 37-го тура английской Премьер-Лиги. «Канониры» догнали Юнайтед и Сити по количеству проведенных поединков, но пока уступают последним в таблице, занимая 5-ю строчку, которая Арсенал не может устраивать.





Команда Арсена Венгера обязана побеждать в оставшихся встречах и надеяться на осечки Сити, чтобы в итоге обогнать его и занять место в четверке. Вытеснить Арсенал, кстати, может и Ливерпуль, тем более по потерянным очкам именно у мерсисайдцев самые близкие показатели с лондонцами.





Что касается Сток Сити, то эта команда не имеет турнирной мотивации, в очередной раз завершая сезон в середине турнирной таблицы. При лучшем стечении обстоятельств Сток Сити поднимется на 8-ю позицию, но и этого окажется мало для того, чтобы считать сезон успешным.





Несмотря на все, на любые предматчевые расклады и перспективы команд, Сток Сити на своем поле не намерен уступать. Хозяева отлично в последние годы играют с Арсеналом дома, как минимум, гол от них стоит ожидать, а вот исход противостояния предугадывать сложнее.