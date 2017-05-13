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Сток Сити – Арсенал. Прогноз на матч (13.05.2017)
Дата события: 13 мая 19:30

Сток Сити примет Арсенал в матче 37-го тура английской Премьер-Лиги. «Канониры» догнали Юнайтед и Сити по количеству проведенных поединков, но пока уступают последним в таблице, занимая 5-ю строчку, которая Арсенал не может устраивать.


Команда Арсена Венгера обязана побеждать в оставшихся встречах и надеяться на осечки Сити, чтобы в итоге обогнать его и занять место в четверке. Вытеснить Арсенал, кстати, может и Ливерпуль, тем более по потерянным очкам именно у мерсисайдцев самые близкие показатели с лондонцами.


Что касается Сток Сити, то эта команда не имеет турнирной мотивации, в очередной раз завершая сезон в середине турнирной таблицы. При лучшем стечении обстоятельств Сток Сити поднимется на 8-ю позицию, но и этого окажется мало для того, чтобы считать сезон успешным.


Несмотря на все, на любые предматчевые расклады и перспективы команд, Сток Сити на своем поле не намерен уступать. Хозяева отлично в последние годы играют с Арсеналом дома, как минимум, гол от них стоит ожидать, а вот исход противостояния предугадывать сложнее.

Предлагаем сделать ставку на исход «индивидуальный тотал голов Сток Сити больше 0,5» за высокий коэффициент 1,5 от букмекерской конторы Париматч.
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