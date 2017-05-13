Манчестер Сити – Лестер. Прогноз на матч (13.05.2017)

В центральном матче 37-го тура английской Премьер-Лиги Манчестер Сити примет Лестер. «Горожане» ведут ожесточенную борьбу за место в Лиге Чемпионов, на данный момент занимая 4-ю позицию в турнирной таблице. Ошибаться Сити ни в коем случае нельзя, ведь Юнайтед и Арсенал совсем рядом, да и Ливерпуль хотелось бы обойти, чтобы избежать квалификационного раунда.





Лестер после серии без побед снова начал выигрывать. Команда оказалась сильнее Вест Бромвича и Уотфорда с сухим счетом, поднялась на 9-ю строчку в турнирной таблице и теперь намерена обойти тот же Вест Бромвич. При должной мотивации у «лис» может все получится, хотя, кончено, конкретно в предстоящей встрече она выше у соперника Лестера.





Сити уступил Лестеру в предыдущих двух очных поединках, непременно много пропуская – 3 и 4 мяча. Впрочем, и забивал в ворота «лис» Сити оба раза, и это несмотря на довольно надежную игру команды в обороне при бывшем наставнике Клаудио Раньери. Сейчас «горожане» снова сыграют результативно, есть такое предположение, с его учетом и прогноз.