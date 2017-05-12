Швеция – Италия. Прогноз на матч (12.05.2017)

Швеция сыграет с Италией в матче группового этапа Чемпионата Мира. Уже дважды на турнире скандинавы проиграли, тем самым дав повод пересмотреть котировки букмекеров, исходя из которых Швеция считалась едва ли не главным фаворитом первенства.





Впрочем, для Швеции еще не все потеряно, она добыла накануне важнейшую победу над Латвией, до этого уступила сильным сборным США и России, а во втором поединке деклассировала хозяев – Германию (7:2). Участь немцев наверняка ожидает и Италию, ведь эта сборная выступает еще хуже «бундесманншафт».





Италия мало забрасывает, а в матче с россиянами сборная вовсе от соперника пропустила 10 шайб. Швеция вряд ли повторит достижение России, но минимум 5 шайб скандинавам под силу забросить, хотя и семь, например, взятий ворот никого не удивит. Предположим, что Швеция снова, как и во встрече с Латвией отыграет надежно в обороне. Прогноз – уверенная виктория Швеции, победа фаворита в каждом из периодов, из которых самой результативной окажется вторая 20-минутка.