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Чехия – Словения. Прогноз на матч (12.05.2017)
Дата события: 12 мая 17:15

Чехия сыграет со Словенией в матче группового этапа Чемпионата Мира. Команды отнюдь не равны, поэтому и коэффициенты столь разнятся – Чехия явный фаворит встречи. Номинальные хозяева предстоящего поединка уступили только на старте турнира канадцам, а затем трижды выиграли, пусть у Финляндии и Норвегии не в оснвоное время. Словенцы же во всех четырех матчах проиграли, а в активе национальной сборной этой страны лишь одно очко, добытое против Швейцарии.


Предположим, что мотивированная Чехия без особых проблем деклассирует словенцев, выиграв, по крайней мере, в двух из трех периодах. На первенстве чехам удалось сыграть результативно только против Беларуси, когда они в ворота соперника забросили 6 шайб – сейчас же стоит ожидать подобного показателя, учитывая игру в обороне Словении. Именно словенцы являются самой худшей командой по пропущенным шайбам, на данный момент их количество 22.


Прогноз – дважды Чехия огорчит соперника в стартовом периоде, тем самым создав уверенный гандикап в счете перед перерывом. Именно первый период станет определяющим, Чехия приложит все усилия в нем.

 

Предлагаем сделать ставку на исход «победа сборной Чехии в первом периоде и матче» за высокий коэффициент 1,45 от букмекерской конторы 1хбет.
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