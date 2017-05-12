Вест Бромвич – Челси. Прогноз на матч (12.05.2017)

Вест Бромвич примет Челси в матче 37-го тура английской Премьер-Лиги. «Аристократы» чемпионы страны, но вряд ли команда расслабится в концовке сезона, учитывая, что в еврокубках Челси не учувствует. Соперник «синих» по предстоящей встрече в последнее время выглядит не здорово, а значит, котировки букмекеров вполне логичны.





Челси явный фаворит поединка, причем коэффициенты на победу команды Антонио Конте только падают. Не будет удивительно, если к началу матча они опустятся до отметки 1,30, сейчас же можно поймать коэффициент 1,4.





Челси находится в отличной форме, впрочем, в предстоящем матче лондонцы наверняка сыграют без Канте – лучшего игрока Премьер-Лиги и дважды подряд чемпиона Англии в составе разных команд. Без француза Челси кажется не столь надежным в обороне, но вот в атаке «аристократы» традиционно для последнего времени сыграют мощно. 14 мячей в 4-х встречах – это феноменальный показатель, наверняка отличится 2, а то и 3 раза Челси и против Вест Бромвича, особенно, если соперник не станет отсиживаться в обороне.