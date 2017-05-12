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Эвертон – Уотфорд. Прогноз на матч (12.05.2017)
Дата события: 12 мая 21:45

Эвертон примет Уотфорд в матче 37-го тура английской Премьер-Лиги. Лондонцы проиграли в трех поединках подряд, но это не повлияло на возможность вылететь в Чемпионшип – Уотфорд наверняка останется в элите. Мотивация Эвертона ненамного выше, хотя дома, конечно, «ириски» хотели бы порадовать своих болельщиков.


Эвертон, кстати, также в последнее время на был успешен, дважды проиграв, не отличившись, и еще в одной встрече поделив очки с Вест Хэмом, причем снова не поразив ворота соперника. А ведь мерсисайдцы до своей неудачной серии входили в число самых результативных команд лиги, да и лучший бомбардир играет именно за Эвертон – на счету Ромелу Лукаку 24 гола.


В первом круге Эвертон уступил Уотфорду в гостях 3:2, предположим, что и предстоящая встреча завершится результативно, а «ириски» в ней не проиграют. Да, возможна здесь ничья, но все-таки отдадим предпочтение варианту ставки на количество голов хозяев, которых должно оказаться два-три, хотя и четыре мяча не должны никого удивить.

Предлагаем сделать ставку на исход «индивидуальный тотал Эвертона больше 1,5» за высокий коэффициент 1,7 от букмекерской конторы Париматч.
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