Эвертон – Уотфорд. Прогноз на матч (12.05.2017)

Эвертон примет Уотфорд в матче 37-го тура английской Премьер-Лиги. Лондонцы проиграли в трех поединках подряд, но это не повлияло на возможность вылететь в Чемпионшип – Уотфорд наверняка останется в элите. Мотивация Эвертона ненамного выше, хотя дома, конечно, «ириски» хотели бы порадовать своих болельщиков.





Эвертон, кстати, также в последнее время на был успешен, дважды проиграв, не отличившись, и еще в одной встрече поделив очки с Вест Хэмом, причем снова не поразив ворота соперника. А ведь мерсисайдцы до своей неудачной серии входили в число самых результативных команд лиги, да и лучший бомбардир играет именно за Эвертон – на счету Ромелу Лукаку 24 гола.





В первом круге Эвертон уступил Уотфорду в гостях 3:2, предположим, что и предстоящая встреча завершится результативно, а «ириски» в ней не проиграют. Да, возможна здесь ничья, но все-таки отдадим предпочтение варианту ставки на количество голов хозяев, которых должно оказаться два-три, хотя и четыре мяча не должны никого удивить.