ЦСКА – Арсенал Тула. Прогноз на матч (12.05.2017)

ЦСКА примет тульский Арсенал в 28-м туре российской Премьер-Лиги. «Армейцы» в турнирной таблице обогнали питерский Зенит и сейчас занимают вторую позицию, сохранение которой является целью команды. Конечно, только победа в предстоящей встрече устроит московский клуб, а значит, хозяева с первых минут сыграют в атакующем стиле.





Тульскому Арсеналу также нет смысла отсиживаться в обороне, так как команда в шаге от вылета, ей нечего терять, а значит, и бояться нечего. Особых шансов отобрать очки у ЦСКА нет, но наверняка Арсенал рискнет. Предположим, что гол, забитый «канонирами» в дебюте встречи, позволит им поверить в себя и, возможно, зацепиться за ничью, а то и победу.





Стоит сказать, что в предыдущих трех турах Арсенал выиграл дважды, в том числе оказался сильнее Ростова – в прошлом матче тульский коллектив одолел представителя Лиги Чемпионов нынешнего сезона со счетом 1:0. В первом круге ЦСКА в гостях также 1:0 выиграл у Арсенала, сейчас же хозяева смогут отличиться дважды, с учетом такого прогноза и ставка.