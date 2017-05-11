Канада – Франция. Прогноз на матч (11.05.2017)

Канада сыграет с Францией в матче группового этапа Чемпионата Мира по хоккею. «Кленовые листья» выиграли в каждом поединке, в общей сложности забросив в ворота соперников 17 шайб при трех пропущенных. Франция также может пока занести свое выступление на домашнем турнире в актив, ведь по хоккейным меркам не самая сильная сборная сумела разгромно победить мощных финнов, а накануне обыграть Швейцарию.





Франция имеет реальные шансы пробиться в плей-офф, хотя отобрать очки у одних из главных фаворитов в предстоящей встрече будет практически нереально, не говоря уже о перспективах преодолеть первый раунд плей-офф.





Другое дело, что Канада перед важными матчами может сыграть против французов прагматично, то есть, выиграть, затратив минимум сил. Предположим, что Канада создаст уверенный гандикап в счете в первой половине поединка, возможно, еще в стартовом периоде, далее же игра пойдет менее интересная. Учитывая запредельную мотивацию Франции, прогнозируем ничью хотя бы в одном из периодов, скорее всего, со счетом 1:1.