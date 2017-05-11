04:05 (+3) 11 May 2017
Логин
Пароль
Регистрация! Забыли пароль?
Россия – Дания. Прогноз на матч (11.05.2017)
Дата события: 11 мая 17:15

Россия сыграет с Данией в матче группового этапа Чемпионата Мира. Россияне по праву считаются одними из фаворитов турнира, и на данный момент подтверждают свой статус, выиграв в каждом из трех проведенных поединков. Дания же наверняка не пробьётся в плей-офф, хотя некоторые шансы у нее появились после виктории над Словакией накануне.


Только против шведов Россия сыграла малорезультативно, отличившись в основное время лишь однажды. В следующей встрече россияне забросили 10 шайб в ворота Италии, а в предыдущем поединке деклассировали хозяев турнира – сборную Германии (6:3).


И все же предположим, что в предстоящем поединке Россия не порадует мощной игрой в атаке, если и выиграв у датчан, то с разницей в две-три шайбы. Скорее всего, номинальные хозяева предпримут попытку создать уверенное преимущество в счете, например, отличившись в стартовой 20-минуке дважды. Далее же игра пойдет прагматичная – Россия будет действовать на классе, приберегая силы перед более важными матчами. Прогноз – виктория России со счетом 4:1.

Предлагаем сделать ставку на исход «победа сборной Дании с форой +4,5» за высокий коэффициент 1,63 от букмекерской конторы 1хбет.
Сделать ставку
Новости



Наш чат
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи

Disqus
Facebook
Rambler's Top100