Россия – Дания. Прогноз на матч (11.05.2017)

Россия сыграет с Данией в матче группового этапа Чемпионата Мира. Россияне по праву считаются одними из фаворитов турнира, и на данный момент подтверждают свой статус, выиграв в каждом из трех проведенных поединков. Дания же наверняка не пробьётся в плей-офф, хотя некоторые шансы у нее появились после виктории над Словакией накануне.





Только против шведов Россия сыграла малорезультативно, отличившись в основное время лишь однажды. В следующей встрече россияне забросили 10 шайб в ворота Италии, а в предыдущем поединке деклассировали хозяев турнира – сборную Германии (6:3).





И все же предположим, что в предстоящем поединке Россия не порадует мощной игрой в атаке, если и выиграв у датчан, то с разницей в две-три шайбы. Скорее всего, номинальные хозяева предпримут попытку создать уверенное преимущество в счете, например, отличившись в стартовой 20-минуке дважды. Далее же игра пойдет прагматичная – Россия будет действовать на классе, приберегая силы перед более важными матчами. Прогноз – виктория России со счетом 4:1.