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Манчестер Юнайтед – Сельта. Прогноз на матч (11.05.2017)
Дата события: 11 мая 22:05

Манчестер Юнайтед в ответной встрече полуфинала Лиги Европы примет Сельту. Первый поединок в Виго завершился минимальной викторией «красных дьяволов» 1:0, что делает шансы английского коллектива на выход в финал более чем реальными. На своем поле Юнайтед главное не проиграть, а уступает в нынешнем сезоне команда Жозе Моуриньо крайне редко.


Впрочем, накануне манкунианцы прервали свою феноменальную беспроигрышную серию в чемпионате, проиграв конкуренту в борьбе за топ-4 в таблице – Арсеналу (2:0). Справедливости ради отметим, что играли «красные дьяволы» на выезде, да и явно приоритеты у них другие – Юнайтед намерен выиграть Лигу Европы и таким образом квалифицироваться в Лигу Чемпионов следующего сезона.


Сельта также на Лигу Европы возлагает основное надежды, так как в Примере все пустила на самотек, уступая раз за разом. Например, в прошлом туре чемпионата галисийцы были биты Малагой 3:0, с таким же счетом уступила команда и до этого Атлетику из Бильбао. Да, Сельта сыграет с Юнайтед совершенно по-другому, нежели в Ла Лиге, вот только все равно мотивации не хватит, чтобы оказаться сильнее соперника.

Предлагаем сделать ставку на исход «тотал матча меньше 3» за высокий коэффициент 1,59 от букмекерской конторы 1хбет.
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