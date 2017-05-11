18:40 (+3) 09 May 2017
Логин
Пароль
Регистрация! Забыли пароль?
Лион – Аякс. Прогноз на матч (11.05.2017)
Дата события: 11 мая 22:05

Лион примет Аякс в ответном матче ½ финала Лиги Европы. Первая встреча в Амстердаме завершилась разгромной победой местной команды со счетом 4:1, что, как может показаться, практически наверняка лишает шансов Лион на продолжение борьбы. Но дома французам достаточно выиграть 3:0, чтобы стать финалистом турнира и, прямо скажет, такой результат не из области фантастики.


А все потому, что Лион много забивает, команда не имеет значительных кадровых потерь, тогда как его соперник зачастую не выглядит в обороне надежно, например, в противостоянии с Шальке в четвертьфинале Аяксу чудом удалось избежать вылета, так как по ходу встречи уступала команда 3:0.


Лиону не остается ничего другого, кроме как большими силами идти вперед, оголяя тылы. По такой игре хозяев не исключен здесь более крупный счет, чем 3:0, например, командам вполне под силу забить на двоих и 5 мячей. Скорее всего, Лион все-таки победит, а вот окажется ли триумфатором противостояния – вопрос открытый. Прогноз же на игру – виктория Лиона в основное время через «верх».

Предлагаем сделать ставку на исход «Лион выиграет и тотал матча больше 2,5» за высокий коэффициент 2,38 от букмекерской конторы 1хбет.
Сделать ставку
Новости



Наш чат
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи

Disqus
Facebook
Rambler's Top100