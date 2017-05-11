Коламбус – Торонто. Прогноз на матч (11.05.2017)

Коламбус примет Торонто в матче МЛС. Команды располагаются в верхней половине турнирной таблицы Восточной конференции, причем Торонто лидирует, выиграв в предыдущих четырех поединках. Несмотря на такую серию, букмекеры в предстоящей встрече явное предпочтение отдают Коламбусу, в 10-ти матчах проигравшему четыре раза.





Интересно, что и Торонто и Коламбус отличились в десяти поединках по 15 раз, то есть средняя результативность команд составляет 1,5 мяча за игру. С высокой долей вероятности оба коллектива смогут забить и в предстоящей встрече, тем более несколько недель назад они сыграли результативно – Коламбус на своем поле одержал «верх» со счетом 2:1.





Сейчас Коламбусу более важна виктория, так как в этом случае команда догонит в турнирной таблице Торонто, который, кстати, именно от Коламбуса потерпел единственную неудачу в сезоне на данный момент. Предположим, что хозяева поединка начнут активнее и забьют в ворота соперника еще в первом тайме, вторая же 45-минутка окажется результативной в исполнении обеих команд.