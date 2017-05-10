Рейнджерс – Оттава. Прогноз на матч (10.05.2017)

Рейнджерс примут Оттаву в шестом матче четвертьфинальной серии Кубка Стэнли. Сенаторз на данный момент ведут в серии 3:2, обыграв соперника во всех домашних поединках. На выезде же Оттава дважды уступила Рейнджерс разгромно, 4:1, что не позволяет с уверенностью отдавать предпочтение именно Сенаторз.





Наверняка серия продолжится, то есть представители Нью-Йорка окажутся сильнее, причем, скорее всего, в оснвоное время. В прошлой встрече, кстати, без овертайма все-таки не обошлось, и Оттава, в домашнем для себя поединке, оказалась сильнее, забросив решающую шайбу на 6-й минуте.





Предположим, что снова Оттава отличится в матче с Рейнджерс, хотя и ожидать более двух заброшенных шайб от гостей не приходится, даже если Нью-Йорк сыграет с прицелом на атаку, то есть, оголит тылы. А по-другому, кстати, и не будет, ведь Рейнджерс необходимо побеждать и вряд ли оборонительная тактика принесет команде итоговой успех. Прогноз – уверенная виктория хозяев, например, Рейнджерс выиграют с разницей в две-три шайбы, пропустив от соперника максимум дважды.