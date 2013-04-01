Атлетико Мадрид – Реал Мадрид. Прогноз на матч (10.05.2017)

В ответном матче полуфинала Лиги Чемпионов сыграют мадридские Атлетико и Реал. Первая встреча завершилась уверенной победой «королевского клуба» со счетом 3:0, что практически не оставляет шансов «матрасникам» на продолжение борьбы в турнире.





Атлетико в гостях не создал у ворот Реала достаточно голевых возможностей, чтобы можно было говорить о банальном невезении. Команда Диего Симеоне уступила по делу, и это не удивило, так как сейчас Реал находится в превосходной форме, даже несмотря на поражение от каталонской Барселоны не так давно.





У Реала в ответной встрече не сыграют сразу несколько основных игроков, но их есть кем заменить, тогда как потери Атлетико кажутся не менее существенными, хоть и именами футболисты «матрасников» не такие громкие. Например, матч с Реалом пропустят Врсалько, Хименес и Хуанфран, то есть, только последнего можно назвать топ-исполнителем. Без них, в том числе основного крайнего защитника, шансы Атлетико сохранить свои ворота в неприкосновенности кажутся призрачными, предположим, что Реал отличиться 1-2 раза в матче с принципиальным соперником.