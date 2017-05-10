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Тамбов – Тосно. Прогноз на матч (10.05.2017)
Дата события: 10 мая 16:00

Тамбов примет Тосно в рамках 36-го тура Первого российского дивизиона. Гости по предстоящей встрече накануне обеспечили выход в Премьер-Лигу, а значит, концовка сезона для команды превращается в формальность, чего не сказать о сопернике Тосно. Тамбов на данный момент располагается на 6-й позиции в турнирной таблице, а, напомним, необходимо занять место в четверке, чтобы иметь шансы на выход в элиту.


Тамбов выиграл четыре матча подряд и имеет отличную возможность в случае очередной виктории приблизится к своей мечте вплотную, впрочем, даже победы в оставшихся поединках и итоговое место в четверке не гарантирует выход в Премьер-Лигу, так как придется сражаться еще и в стыковых поединках.


Задача минимум в предстоящей встрече для хозяев – победить, предположим, что это команде удастся сделать, учитывая форму Тамбова и отсутствие турнирной мотивации Тосно. В единственном очном поединке Тосно на своем поле одержал «верх» над тамбовским коллективом 2:0, предположим, что с таким же счетом неудачник того матча возьмет реванш сейчас.

Предлагаем сделать ставку на исход «победа Тамбова» за высокий коэффициент 2,6 от букмекерской конторы Винлайнбет.
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