Саутгемптон – Арсенал. Прогноз на матч (10.05.2017)

Саутгемптон примет Арсенал в матче английской Премьер-Лиги. Это перенесенная встреча 26-го тура чемпионата, победа в которой улучшит турнирное положение как одних, так и других. Другое дело, что мотивация у команд разная – Саутгемптон уже не поднимется в еврокубковую зону, тогда как «канониры» ведут борьбу за место в Лиге Чемпионов.





Накануне Арсенал одержал важнейшую викторию над Манчестер Юнайтед, тем самым на расстояние двух очков приблизившись к «красным дьяволам». Но даже, если лондонцы обойдут Юнайтед этого окажется мало, так как в Лигу Чемпионов попадают четыре лучшие команды, а Арсенал только шестой.





Да и Саутгемптон, прямо скажем, не самый удобный соперник для Арсенала, несмотря даже на разгромную победу (5:0) команды Арсена Венгера в Кубке ФА в прошлый раз. Например, в Кубке Футбольной лиги Саутгемптон оказался сильнее Арсенала 2:1, а до этого в семи поединках «канониры» только дважды выиграли, причем с минимальным счетом. Предположим, что очень трудным для Арсенала выдастся поездка в Саутгемптон среди недели – ничья 1:1 здесь кажется наиболее вероятным исходом.