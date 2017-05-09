Швейцария – Франция. Прогноз на матч (09.05.2017)

Швейцария сыграет с Францией в матче группового этапа Чемпионата Мира по хоккею. Хозяева турнира начали с поражения от сборной Норвегии 3:2, но затем каким-то невероятным образом разгромили Финляндию 5:1, в каждом из периодов оказавшись сильнее.





Швейцарцы же обе свои встречи выиграли и на данный момент располагаются вслед за Канадой, набрав на одно очко меньше. А все потому, что в стартовом поединке Швейцария обыграла сборную Словении только в серии буллитов, оснвоное же время матча завершилось вничью 4:4.





Вероятно, что предстоящая встреча окажется результативной, если на то будет обязывать ситуация, но, как кажется, повода действовать в атакующем стиле нет как для одних, так и других. Франция понимает, что она слабее Швейцарии, и только грамотно отыграв в обороне команда способна добиться положительного для себя исхода. Таковым станет ничья в основное время, а можно ведь французам замахнуться и на победу.





Предположим, что стартовые минуты встречи, а, скорее всего, и весь первый период окажется безрезультативным, именно с учетом такого прогноза и ставка на игру.