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Словакия – Дания. Прогноз на матч (09.05.2017)
Дата события: 09 мая 21:15

Словакия сыграет с Данией в матче группового этапа Чемпионата Мира по хоккею. Словаки выиграли в первой встрече турнира у сборной Италии в овертайме, что позволяет им на данный момент находится в шестерке, впрочем, особых шансов зацепиться за топ-4 у команды нет.


Еще ниже перспективы Дании, которая оказалась на последней строчке в таблице, проиграв в обоих встречах разгромно – 3:0 Латвии и 7:2 сборной США. Со словаками датчане ранее играли в основном в товарищеских поединках и зачастую уступали более мощному сопернику с разницей в две шайбы. Наверняка Словакия вновь одержит уверенную победу, хотя не сказать, что номинальные хозяева намного сильнее в данный момент своего прибалтийского соперника, но опыт все-таки есть опыт.


Предположим, что матч между Словакией и Данией не окажется результативным, а в стартовом периоде, например, команды так и не забросят. Самым же богатым на взятия ворот будет вторая 20-минутка, возможно, именно в ней словаки создадут для себя комфортный отрыв, преимущество в счете, которое и станет определяющим.

Предлагаем сделать ставку на исход «Словакия забросит во втором периоде» за высокий коэффициент 1,75 от букмекерской конторы Париматч.
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