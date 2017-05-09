Юта – Голден Стэйт. Прогноз на матч (09.05.2017)

Юта примет Голден Стэйт в четвертом матче четвертьфинальной серии Национальной баскетбольной ассоциации. «Воины» выиграли в предыдущих трех поединках против Джаз, то есть, предстоящая встреча может оказаться заключительной в противостоянии. Юта не может себе такого позволить, хотя шансы команды избежать поражения, прямо скажем, выглядят минимальными.





Другое дело, что сам Голден Стэйт может в четвертом поединке сыграть менее сосредоточенно, позволить сопернику создать отрыв в первой половине матча, а в конце концов не суметь догнать Юту. И все равно, как кажется, Голден Стэйт выиграет последнюю четверть, возможно, еще пару 12-минуток, но, предположим, что одна четверть точно останется за Ютой.





Голден Стэйт по праву считается фаворитом турнира, если команда не сбавит обороты, то наверняка добьется успеха. Но не стоит забывать, что на пути к трофею нужно делать передышки, поединок с Ютой, когда исход противостояния практически решен, едва ли не лучший способ отдохнуть и заодно потренироваться.