Гуанчжоу Эвергранд – Сувон Блюуингс. Прогноз на матч (09.05.2017)

Гуанчжоу Эвергранд примет Сувон Блюуингс в матче 6-го тура группового этапа азиатской Лиги Чемпионов. Это заключительный и очень важный поединок данной стадии турнира, ведь проигравшая команда наверняка не попадет в плей-офф, так как в параллельной встрече Кавасаки, занимающий на данный момент третью строчку, отставая от Сувона на одно очко, а от Гуанчжоу на два пункта, сыграет с аутсайдером группы.





Китайский коллектив устроит и ничья в матче с Сувоном, вот только Гуанчжоу выглядит явно предпочтительнее своего соперника и наверняка рискнет выиграть у корейцев, тем самым совершенно точно обеспечив себе итоговое первое место в квартете.





Гуанчжоу в первом круге довольно неплохо выглядел против Сувона, не уступив сопернику на его поле. Особенно стоит выделить атакующие действия команд, которые на порядок были лучше, чем оборонительные, вот в итоге и результат – ничья 2:2. Предположим, что предстоящая встреча окажется менее результативной, но «верх» в ней команды пробьют, прогноз – виктория фаворита со счетом 2:1.