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Ювентус – Монако. Прогноз на матч (09.05.2017)
Дата события: 09 мая 21:45

Ювентус примет Монако в ответном матче ½ финала Лиги Чемпионов. Первая встреча завершилась победой «Старой синьоры» в гостях, что делает итальянский коллектив явным фаворитом противостояния. В предстоящем поединке букмекеры также отдают предпочтение Ювентусу, которого, впрочем, устроит и ничья.


На прошлой стадии турнира туринцы не выявили сильнейшего с Барселоной во втором матче, тогда как первый поединок разгромно завершился в пользу Ювентуса. Скорее всего, в подобном осторожном стиле сыграет чемпион Италии и с Монако, но есть подозрение, что встреча в итоге окажется результативной.


Монако ведь очень много забивает, команда молодая и дерзкая, а значит, большими силами вперед пойдет отыгрываться, оголяя тылы. Да, опыта у «монегасков» маловато, но их напора должно хватить для взятия ворот соперника, предположим, что Монако забьет Ювентусу во втором тайме, к тому времени уже уступая. Прогноз – хозяева откроют счет, а Монако отыграется, в итоге же поединок завершится вничью 1:1 либо же Ювентус минимально победит 2:1.

Предлагаем сделать ставку на исход «второй гол в матче забьет Монако» за высокий коэффициент 3,6 от букмекерской конторы Париматч.
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