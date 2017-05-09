Ювентус – Монако. Прогноз на матч (09.05.2017)

Ювентус примет Монако в ответном матче ½ финала Лиги Чемпионов. Первая встреча завершилась победой «Старой синьоры» в гостях, что делает итальянский коллектив явным фаворитом противостояния. В предстоящем поединке букмекеры также отдают предпочтение Ювентусу, которого, впрочем, устроит и ничья.





На прошлой стадии турнира туринцы не выявили сильнейшего с Барселоной во втором матче, тогда как первый поединок разгромно завершился в пользу Ювентуса. Скорее всего, в подобном осторожном стиле сыграет чемпион Италии и с Монако, но есть подозрение, что встреча в итоге окажется результативной.





Монако ведь очень много забивает, команда молодая и дерзкая, а значит, большими силами вперед пойдет отыгрываться, оголяя тылы. Да, опыта у «монегасков» маловато, но их напора должно хватить для взятия ворот соперника, предположим, что Монако забьет Ювентусу во втором тайме, к тому времени уже уступая. Прогноз – хозяева откроют счет, а Монако отыграется, в итоге же поединок завершится вничью 1:1 либо же Ювентус минимально победит 2:1.