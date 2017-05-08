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Германия – Россия. Прогноз на матч (08.05.2017)
Дата события: 08 мая 17:15

Германия примет Россию в матче группового этапа Чемпионата Мира по хоккею. Немцы, будучи хозяевами турнира, выиграли в стартовом поединке у сборной США, чем удивили многих, но затем команда потерпела сокрушительное поражение от шведов (7:2), восстановив репутацию весьма неровного коллектива – немцы могут сыграть здорово, а могут провалить встречу.


Предположим, что с Россией Германия все-таки проведет хороший матч, если и проиграв более сильному сопернику, то минимально или с разницей в две шайбы. Россияне традиционно высоко котируются на Чемпионате Мира, вполне логично, что им отдается явное предпочтение в конкретной встрече, хоть списывать со счетов хозяев ни в коем случае нельзя. Тем более Россия, даже обыграв Швецию в стартовом поединке, не создала впечатление сверхмощной команды, действуя в основном осторожно, а на встречу с Италией не стоит ориентироваться. В ней Россия показала отличную атакующую игру и в итоге забросила в ворота не самой хоккейной державы 10 шайб.


Против Германии россиянам наверняка будет сложнее в плане создания и реализации моментов, поэтому и результативном матч не получится. Пять шайб в нем – предел, с учетом такого прогноза и ставка на игру.

Предлагаем сделать ставку на исход «тотал основного времени матча меньше 5,5» за высокий коэффициент 1,86 от букмекерской конторы Винлайнбет.
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