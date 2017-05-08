Беларусь – Канада. Прогноз на матч (08.05.2017)

Беларусь сыграет с Канадой в матче группового этапа Чемпионата Мира. После двух проведенных поединков «кленовые листья» лидируют, набрав максимальное количество очков (6), тогда как белорусы с нулем в активе располагаются на последней строчке в таблице.





Не удивительно, что явное предпочтение букмекеры во встрече фаворита как своей группы, так и всего первенства против посредственной сборной, если говорить про топ-коллективы, отдают именно канадцам. Удивительной не будет победа команды, представляющей Северную Америку с разницей в 5-6 шайб – именно такое преимущество имели канадцы в поединке со Словенией (7:2), а чехов обыграли менее убедительно, но все-равно разгромно (4:1).





Что касается Беларуси, то они как раз-таки Чехии уступили с крупным счетом (6:1), против финнов же потягались, только вот одного лишь настроя не хватило, чтобы не проиграть в оснвоное время (3:2). Беларусь очень плохо играла с Канадой в прошлых матчах, поэтому и особых шансов у номинальных гостей хотя бы на приличный счет нет – наверняка Канада в очередной раз деклассирует соперника, не ограничившись четырьмя шайбами.