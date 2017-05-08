Эдмонтон – Анахайм. Прогноз на матч (08.05.2017)

Эдмонтон примет Анахайм в шестом матче серии стадии ¼ финала Кубка Стэнли. Хоккеисты Анахайма уступили в двух стартовых поединках на своем льду, поставив под большие сомнения турнирные перспективы. Но затем команда собралась и в трех встречах выиграла, тем самым повела в счета и теперь находится в шаге от полуфинала.





В предстоящем матче букмекеры небольшое предпочтение все же отдают Эдмонтону, который сыграет дома. Да, будучи хозяином, Эдмонтон уступил в обоих встречах, но стоит отметить довольно высокую результативность команды – по три заброшенные шайбы в 3-м и 4-м матчах. Скорее всего, обильным на заброшенные шайбы окажется и предстоящий поединок, прогнозировать же победителя несколько сложнее.





Предположим, что команды начнут активно уже со стартового периода. Две, а то и три шайбы до первого перерыва вполне возможны, как и ничья 1:1, например. Скорее всего, Эдмонтон откроет счет, если реализует один из своих моментов в дебюте, так как хозяевам необходимо идти вперед и создавать преимущество, проиграв, команда вылетит из турнира.