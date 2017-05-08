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Анжи – Локомотив Москва. Прогноз на матч (08.05.2017)
Дата события: 08 мая 17:00

Анжи примет московский Локомотив в матче 27-го тура российской Премьер-Лиги. «Железнодорожники» накануне стали обладателями трофея, в финальной встрече Кубка России обыграв Урал Екатеринбург со счетом 2:0. Сезон Локомотив уже может считать успешным, хотя в чемпионате дела у команды, конечно, идут не лучшим образом.


После двух поражений подряд в Премьер-Лиге москвичи опустились на восьмое место в турнирной таблице, что не нравится болельщикам Локомотива. Только ради них столичный клуб может прибавить в концовке сезона, возможно, положительный эффект даст победа в Кубке страны. В любом случае Локомотив в каждой встрече котируется довольно высоко, не исключением стал и предстоящий поединок, победа в котором важнее для хозяев.


Анжи, скорее всего, не покинет элиту, но рисковать дагестанский коллектив явно не хочет, а значит, бросит все силы для достижения нужного результата, которым являются даже ничья. Предположим, что миром команды в итоге и разойдутся. Прогноз – счет матча 1:1, а возможно, даже 0:0, если Анжи отыграет строго от обороны.

Предлагаем сделать ставку на исход «ничья» за высокий коэффициент 3,15 от букмекерской конторы Вильям Хилл.
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