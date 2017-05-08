Урал – Крылья Советов. Прогноз на матч (08.05.2017)

Урал примет Крылья Советов в 27-м туре российской Премьер-Лиги. Клуб, представляющий Екатеринбург, проиграл накануне в финале Кубка московскому Локомотиву, что стало четвертой подряд неудачей Урала во всех турнирах. Самарцы, в свою очередь, в последнее время смотрелись довольно неплохо и редко уступали, что, впрочем, не позволило им подняться в турнирной таблице. На данный момент Крылья Советов предпоследние, на семь очков отставая от 12-й команды лиги.





Конечно, только победа устроит гостей в предстоящей встрече, тогда как с турнирной точки зрения Уралу хватит и ничьей. Вот только хозяева наверняка предпримут попытку выиграть, ведь они обязаны реабилитироваться за кубковое поражение.





И все же наиболее вероятным исходом матча можно назвать ничью, так как миром расходились команды в большинстве очных поединков ранее. Интересно, что всегда как одни, так и другие забивали, вполне возможна результативная встреча и на этот раз, особенно, если Урал сделает акцент на атакующие действия. Прогноз – ничья со счетом 1:1.