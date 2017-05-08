Челси – Мидлсбро. Прогноз на матч (08.05.2017)

Челси примет Мидлсбро в рамках 36-го тура английской Премьер-Лиги. «Аристократы» имеют матч в запасе по сравнению с Тоттенхемом, который и так отстает в чемпионской гонке от команды Антонио Конте на 4 очка, а значит, Челси находится в шаге от завоевания трофея.





Мидлсбро, в свою очередь, практически наверняка отправится в Чемпионшип, ведь на данный момент новичок этого сезона в Премьер-Лиге занимает предпоследнюю строчку, от спасительной 17-й позиции отставая на 7 пунктов. Не удивительно, что букмекеры явное предпочтение в противостоянии отдали именно Челси.





В первом круге «синие» не без проблем, но оказались сильнее соперника на его поле 1:0. До этого команды встречались давно, и все равно выигрывал Челси, причем всегда с сухим счетом. Учитывая, что Мидлсбро далеко не блещет в атаке в нынешнем сезоне, можно сделать предположение о низкой результативности гостей в матче с Челси, возможно даже Мидлсбро так и не сможет поразить ворота мотивированных лондонцев, и, скорее всего, победителей Премьер-Лиги.