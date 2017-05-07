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Оренбург – Краснодар. Прогноз на матч (07.05.2017)
Дата события: 07 мая 14:00

Оренбург примет Краснодар в матче 27-го тура российской Премьер-Лиги. Феерической выдалась последняя встреча команд, которая, кстати, была единственной в истории в рамках чемпионата – Краснодар дома сыграл с Оренбургом вничью 3:3. До этого соперники провели кубковый поединок – краснодарцы оказались сильнее только после дополнительного времени (3:2).


Вероятно, что и предстоящая игра завершится результативно, ведь оба коллектива настроены победить, а значит, большими силами пойдут вперед. Краснодар не считается уж таким явным фаворитом противостояния, хотя этого стоило бы ожидать, так как Оренбург располагается в зоне вылета, а южане претендуют на место в Лиге Европы.


Предположим, что Краснодар вырвет победу. Команда отлично действовала в обороне в последних поединках – это дает повод прогнозировать викторию Краснодара с сухим счетом, в крайнем случае, гости пропустят один мяч. Если говорить о результативности Краснодара, то этот коллектив явно способен огорчить соперника 2-3 раза, с учетом такого предположения и ставка на игру.

Предлагаем сделать ставку на исход «индивидуальный тотал Краснодара больше 1» за высокий коэффициент 1,42 от букмекерской конторы 1хбет.
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