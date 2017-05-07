Оренбург – Краснодар. Прогноз на матч (07.05.2017)

Оренбург примет Краснодар в матче 27-го тура российской Премьер-Лиги. Феерической выдалась последняя встреча команд, которая, кстати, была единственной в истории в рамках чемпионата – Краснодар дома сыграл с Оренбургом вничью 3:3. До этого соперники провели кубковый поединок – краснодарцы оказались сильнее только после дополнительного времени (3:2).





Вероятно, что и предстоящая игра завершится результативно, ведь оба коллектива настроены победить, а значит, большими силами пойдут вперед. Краснодар не считается уж таким явным фаворитом противостояния, хотя этого стоило бы ожидать, так как Оренбург располагается в зоне вылета, а южане претендуют на место в Лиге Европы.





Предположим, что Краснодар вырвет победу. Команда отлично действовала в обороне в последних поединках – это дает повод прогнозировать викторию Краснодара с сухим счетом, в крайнем случае, гости пропустят один мяч. Если говорить о результативности Краснодара, то этот коллектив явно способен огорчить соперника 2-3 раза, с учетом такого предположения и ставка на игру.