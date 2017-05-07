Марсель – Ницца. Прогноз на матч (07.05.2017)

Марсель примет Ниццу в центральном матче 36-го тура французской Лиги 1. Команды имеют турнирную мотивацию, а значит, сыграют они исключительно на победу, что гарантирует массу эмоций.





Марсель, будучи претендентом на место в зоне Лиги Европы, выступит в предстоящей встрече в качестве фаворита. У команды неплохие шансы в случае победы подняться в топ-5 чемпионата и остаться там до окончания первенства, вот только Ницца явно будет бороться до последнего.





В прошлом туре на своем поле Ницца обыграла ПСЖ 3:1, что позволило ей приблизится к парижанам на расстояние трех очков. Вряд ли команда обгонит действующего чемпиона страны и займет в итоге вторую позицию, но, конечно, пока шансы остаются – Ницца будет действовать на максимум.





Результативной оказалась очная встреча соперников в первом круге – Ницца оказалась сильнее 3:2. Предположим, что в предстоящем поединке «верх» если у будет пробит, то на двоих команды отличатся 3 раза, хотя более реальный исход – 2 гола в матче. Предугадать победителя сложнее, хотя вряд ли им окажется Ницца, учитывая гостевой статус матча для нее и силу соперника.