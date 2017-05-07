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Милан – Рома. Прогноз на матч (07.05.2017)
Дата события: 07 мая 21:45

Милан примет Рому в центральном матче 35-го тура итальянской Серии А. «Россо-нери» практически наверняка лишались путевки в Лигу Европы, но в противостоянии с «волками» Милан будет мотивированным, тем более для команды важно как минимум оказаться в итоговой турнирной таблице выше Интера.


Вот только не Милан является фаворитом встречи – букмекеры отдают предпочтение Роме, которая в прошлом туре в дерби уступила Лацио, тем самым усугубив свое турнирное положение. На данный момент Рома только на одно очко опережает Наполи в борьбе за второе место, то есть, столичный клуб не имеет права больше терять очков.


В предстоящем поединке Рома придётся весьма тяжело, но именно гости, как кажется, станут победителем противостояния. Скорее всего, матч окажется результативным, ведь зачастую в очных встречах команды много забивают, за исключением, разве что, поединка первого круга, в котором Рома на своем поле оказалась сильнее Милана 1:0. Прогноз – предстоящий матч римляне выиграют с разницей в 1 или 2 мяча, отличившись дважды.

Предлагаем сделать ставку на исход «индивидуальный тотал голов Ромы больше 1,5» за высокий коэффициент 1,9 от букмекерской конторы Париматч.
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