Арсенал – Манчестер Юнайтед. Прогноз на матч (07.05.2017)

Арсенал примет Манчестер Юнайтед в центральном матче 36-го тура английской Премьер-Лиги. Команды расположились в верхней части турнирной таблицы, но пока не входят в число команд Лиги Чемпионов, занимая 6-е и 5-е место соответственно.





У Юнайтед несколько более лучшая картина, хотя, как кажется, их главная цель на сезон – победа в Лиге Европы, ведь трофей даст возможность квалифицироваться в главный клубный турнир Европы следующего сезона. Команда Жозе Моуриньо уже близка к финалу, так как накануне Юнайтед в гостях одолел Сельту 1:0, будучи фаворитом противостояния.





Арсенал довольно давно вылетел из Лиги Чемпионов, что должно было развязать руки команде в чемпионате, но «канониры» раз за разом стали терять очки и постепенно превратились в аутсайдеров в борьбе за высокие места. Победа может вернуть лондонцев, вот только обыграть Юнайтед будет тяжело, учитывая статистику соперника. Напомним, что Юнайтед за весь сезон в чемпионате уступил трижды, не проигрывая уже очень давно. Впрочем, сейчас у «красных дьяволов» есть проблемы с составом, должна сказываться усталость, в конце концов, предстоящая встреча пройдет на поле Арсенала – именно поэтому логично отдать предпочтение хозяевам.