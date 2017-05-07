Ливерпуль – Саутгемптон. Прогноз на матч (07.05.2017)

Ливерпуль примет Саутгемптон за три тура до окончания Чемпионата Англии. В оставшихся встречах команде Юргена Клоппа важно не терять очки, чтобы остаться в итоге на третьей позиции в турнирной таблице и обеспечить тем самым прямой выход в Лигу Чемпионов. Саутгемптон довольно сильный соперник, но все-таки «святые» не имеют запредельной мотивации, да и сыграют они в гостях, поэтому букмекеры предпочтение отдали Ливерпулю, причем явное.





С другой стороны, «красным» в поединке с Саутгемптоном не помогут Мане и Хендерсон, под вопросом участие Коутиньо, который в прошлом матче Премьер-Лиги получил травму. Без них Ливерпуль не кажется уж очень грозным в атаке, а учитывая, что в трех очных встречах подряд мерсисайдцы не забивали в ворота «святых», с котировками букмекеров можно спорить.





В восьми матчах на выезде, начиная с середины января, Саутгемптон непременно забивает в ворота соперников, наверняка команда отличится и против Ливерпуля, если не будет бояться идти большими силами вперед. А Саутгемптону и ничего терять, то есть, атакующий стиль гостей ожидаем, как и сложный поединок для Ливерпуля.