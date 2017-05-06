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Ювентус – Торино. Прогноз на матч (06.05.2017)
Дата события: 06 мая 21:45

Туринское дерби состоится в 35-м туре итальянской Серии А – Ювентус встретится с Торино. «Старая синьора» в случае победы оформит очередное чемпионство и сможет целенаправленно готовится к ответному поединку с Монако в Лиге Чемпионов, а далее уже, скорее всего, к финалу главного клубного турнира Европы, а значит, Ювентус постарается выиграть у Торино.


С другой стороны, отдых не помешал бы игрокам Юве, ведь только несколько дней назад команда прилетела из Монако, где отдала много сил во встрече с местным клубом, следовательно, против Торино не факт, что выйдет основной состав. Да и Торино, как бы, не самый слабый клуб, который не является претендентом на еврокубковые места, но имея серию без поражений в чемпионате, ставит приоритетной целью отобрать очки у принципиального соперника.


Торино регулярно забивает в ворота Ювентуса, что не каждому дано, вот только последние очные встречи все равно приносят успех лишь гранду. Например, в первом круге Ювентус обыграл Торино 3:1, возможен такой результат и сейчас, хотя скорее здесь будет зафиксирована минимальная разница в пользу Ювентуса – «Старая синьора» должна выиграть на классе.

Предлагаем сделать ставку на исход «ничья или минимальная победа Ювентуса» за высокий коэффициент 1,7 от букмекерской конторы Париматч.
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