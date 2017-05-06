Гранада – Реал Мадрид. Прогноз на матч (06.05.2017)

Гранада примет мадридский Реал в матче 36-го тура испанской Примеры. Хозяева по предстоящей встрече могут громко хлопнуть дверью, если обыграют гранда, ведь Гранада уже точно вылетит в Сегунду, тогда как Реал прямо сейчас великолепен, лидируя в чемпионате и практически обеспечив выход в финал Лиги Чемпионов.





Накануне Реал дома сыграл в первом матче ½ финала главного клубного турнира Европы против Атлетико и разгромил принципиального соперника в дерби 3:0. Но не только результат, сколько игра могла порадовать болельщиков «королевского клуба», так как Реал будет сложно остановить, если он в такой же форме будет оставаться заключительный месяц.





Прямо скажем, не верится во встрече Гранады и Реала даже в минимальную викторию фаворита – команда Зинедина Зидана должна «уничтожать» соперника, например, разгромив того с преимуществом в 4 мяча. В первом круге на «Сантьяго Бернабеу» Реал отправил пять безответных мячей в ворота Гранады, а два года назад «сливочные» вовсе деклассировали соперника 9:1. Гостевые виктории Реала оказывались скромнее, а Гранада во встречах со столичным клубом не забивала более одного мяча.