Барселона – Вильярреал. Прогноз на матч (06.05.2017)

Барселона примет Вильярреал в матче 36-го тура испанской Примеры. Не все от каталонцев зависит в чемпионской гонке, ведь Барселона выиграет очередной титул в случае, если мадридский Реал оступится в оставшихся поединка, «сине-гранатовые» же обязаны побеждать, чтобы сохранить шансы на итоговый успех.





Встреча с Вильярреалом наверняка является самым серьезным испытанием для Барселоны в концовке сезона, при том, что команда Луиса Энрике явный фаворит домашней встречи. И все же торопться делать ставки на победу мотивированной Барселоны нет стоит, так как и для Вильярреала сезон далеко не закончен, у «желтой субмарины» есть турнирные перспективы. Например, команда еще надеется на итоговую четвертую позицию и попадание в Лигу Чемпионов, задачей же минимум является сохранение места в Лиге Европы. Кроме того, Барселона в поединке не сможет рассчитывать на Рафинью и Иньесту, без которых, в особенности без последнего, полузащита команды не кажется ее сильным звеном.





Да, атака Барселоны великолепна и на нее уповают болельщики гранда, вот только далеко не в каждом матче нынешнего сезона трио Месси-Неймар-Суарес блистало, а в особенности против команд с хорошей обороной. Вильярреал таковой может считаться, отсюда и прогноз на ничью.