Боруссия Дортмунд – Хоффенхайм. Прогноз на матч (06.05.2017)

Боруссия Дортмунд примет Хоффенхайм в матче 32-го тура немецкой Бундеслиги. Это важнейшая встреча концовки сезона для обоих коллективов, ведь они ведут борьбу за итоговую 3-ю позицию в таблице, соответственно, прямую путевку в Лигу Чемпионов. Пока впереди Хоффенхайм, но учитывая, что матч пройдет в Дортмунде, а Боруссия более опытный еврокубковый боец и гранд немецкого футбола – Хоффенхайм считается аутсайдером противостояния.





В первом круге команды сильнейшего не выявили – на поле Хоффенхайма была зафиксирована ничья 2:2. Вообще, каждая встреча соперников оказывается результативной как для одних, так и для других, с высокой долей вероятности так произойдет и сейчас, ведь Боруссия всеми силами пойдет вперед, чтобы выиграть, а Хоффенхайму, пропустив, придется делать то же самое. Со счетом 0:0, как понимаете, поединок не завершится.





Скорее всего, голы будут забиты здесь и в первом и во втором тайме, прогнозировать какая из 45-минуток окажется более результативной не правильно, а вот предполагать итоговый «верх» вполне логично. Всё зависит от времени первого взятия ворот, прогноз – Боруссия его забьет до 30-й минуты.