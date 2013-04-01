Манчестер Сити – Кристал Пэлас. Прогноз на матч (06.05.2017)

Ман Сити примет Кристал Пэлас в матче 36-го тура английской Премьер-Лиги. «Горожане» в предыдущих двух поединках чемпионата выиграть не смогли, что позволило Ливерпулю оторваться от них в борьбе за третью позицию в турнирной таблице. Сити четвертый и всего на одно очко опережает Юнайтед, следовательно, команда не имеет права проиграть или сыграть вничью с Кристал Пэлас.





Лондонцы после отличной серии без поражений покинули опасную зону, а расслабившись, потерпели два поражения подряд, тем самым позволив себя обойти Вест Хэму и Бернли. Впрочем, для Кристал Пэлас, как кажется, не так важна итоговая позиция в лиге, главное сохранить прописку в элите, к чему команда весьма близко подобралась.





Ничья во встрече с Сити полностью устроит Кристал Пэлас, вот только гости наверняка уступят более мотивированному сопернику, если тот сможет реализовать свои моменты, которых должно оказаться не так уж мало. Предположим, что Ман Сити забьет в ворота Кристал Пэлас минимум дважды, а сам поединок окажется результативным – «верх» в нем будет пробит.