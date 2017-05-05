Чехия - Канада. Прогноз на матч (05.05.2017)

Чехия сыграет Канадой в первом матче группового этапа Чемпионата Мира. Букмекеры явное предпочтение в этой встрече отдают представителям Северной Америки, которые традиционно высоко котируются на главных хоккейных турнирах.





Но ведь и Чехия довольно сильная сборная, которая за свою историю имеет множество титулов, в том числе в последнем десятилетии. Чехи, несомненно, планируют успешно стартовать в турнире, обыграв главного претендента на лидерство в своей группе, вот только для виктории номинальным хозяева придется приложить максимум усилий, особенно что касается игры в обороне.





Канадцы здорово действуют в атаке, например, в прошлый раз, на Кубке Мира в сентябре прошлого года, «кленовые листья» отправили в ворота Чехии 6 шайб, в ответ не пропустив ни одной. До этого, что интересно, в двух поединках Канада также от соперника не пропустила, хоть и сама была менее результативной – 3:0 и 2:0. Предположим, что в предстоящей встрече Чехия все-таки прервёт свою затянувшуюся серию без шайб против канадцев, рискнем сделать прогноз даже на две шайбы от чехов в оснвоное время.