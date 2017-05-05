18:44 (+3) 04 May 2017
Логин
Пароль
Регистрация! Забыли пароль?
Чехия - Канада. Прогноз на матч (05.05.2017)
Дата события: 05 мая 21:15

Чехия сыграет Канадой в первом матче группового этапа Чемпионата Мира. Букмекеры явное предпочтение в этой встрече отдают представителям Северной Америки, которые традиционно высоко котируются на главных хоккейных турнирах.


Но ведь и Чехия довольно сильная сборная, которая за свою историю имеет множество титулов, в том числе в последнем десятилетии. Чехи, несомненно, планируют успешно стартовать в турнире, обыграв главного претендента на лидерство в своей группе, вот только для виктории номинальным хозяева придется приложить максимум усилий, особенно что касается игры в обороне.


Канадцы здорово действуют в атаке, например, в прошлый раз, на Кубке Мира в сентябре прошлого года, «кленовые листья» отправили в ворота Чехии 6 шайб, в ответ не пропустив ни одной. До этого, что интересно, в двух поединках Канада также от соперника не пропустила, хоть и сама была менее результативной – 3:0 и 2:0. Предположим, что в предстоящей встрече Чехия все-таки прервёт свою затянувшуюся серию без шайб против канадцев, рискнем сделать прогноз даже на две шайбы от чехов в оснвоное время.

Предлагаем сделать ставку на исход «индивидуальный тотал заброшенных шайб Чехии больше 1,5» за высокий коэффициент 1,58 от букмекерской конторы 1хбет.
Сделать ставку
Новости



Наш чат
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи

Disqus
Facebook
Rambler's Top100