Швеция – Россия. Прогноз на матч (05.05.2017)

В первом матче группового этапа Чемпионата Мира сойдутся сборные Швеции и России. Букмекеры не выделяют в этой паре фаворита, что и логично, ведь на старте турнира еще не понятно кто в каком состоянии, а по возможностям то команды сопоставимы.





Если говорить об очных встречах, то с сентября прошлого года шведы с россиянами сыграли 5 раз – скандинавы одержали три виктории, в том числе на Кубке Мира, тогда как Россия выиграла дважды. Чуть более недели назад Швеция в овертайме оказалась сильнее соперника, основное же время завершилось результативной ничьей 3:3.





Есть такая закономерность – Россия выигрывает Чемпионаты Мира в преддверии Олимпийских игр, поэтому именно россиян можно выделить в качестве фаворита, даже не только турнира, но и конкретной встречи. Предположим, что Россия начнет первенство с виктории, которая придаст уверенности в своих силах. Если говорить о результате поединка, то наиболее перспективным кажется исход «Россия выиграет матч с учетом овертайма и буллитов», количество заброшенных шайб предугадать сложнее.