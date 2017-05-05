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Севилья – Реал Сосьедад. Прогноз на матч (05.05.2017)
Дата события: 05 мая 22:00

Севилья примет Реал Сосьедад в матче 36-го тура испанской Примеры. В прошлом поединке чемпионата Севилья уступила Малаге, тем самым снова отпустив Атлетико Мадрид в борьбе за итоговую третью позицию. Не потерять бы команде вовсе место в Лиге Чемпионов, а это возможно, если Севилья проиграет сейчас, а конкуренты не потеряют очков.


Реал Сосьедад один из преследователей Севильи, но у клуба, представляющего Сан-Себастьян, самая сложная ситуация. Реал Сосьедад отстает не только от Севильи, но и от Вильярреала с Атлетиком Бильбао. Только победа устроит гостей, но Севилья кажется более вероятным победителем противостояния, учитывая, что матч пройдет на их поле.


В первом круге Севилья разгромила Реал Сосьедад на выезде (4:0), чем не только порадовала своих болельщиков, но и удивила всю футбольную испанскую общественность. Подобное доминирование Севильи возможно и в предстоящей встрече, как и итоговый результат. Если подстраховаться, то лучше выбрать исход на победу хозяев, тем более коэффициент на него довольно высокий все равно.

Предлагаем сделать ставку на исход «победа Севильи» за высокий коэффициент 1,8 от букмекерской конторы 1хбет.
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