Севилья – Реал Сосьедад. Прогноз на матч (05.05.2017)

Севилья примет Реал Сосьедад в матче 36-го тура испанской Примеры. В прошлом поединке чемпионата Севилья уступила Малаге, тем самым снова отпустив Атлетико Мадрид в борьбе за итоговую третью позицию. Не потерять бы команде вовсе место в Лиге Чемпионов, а это возможно, если Севилья проиграет сейчас, а конкуренты не потеряют очков.





Реал Сосьедад один из преследователей Севильи, но у клуба, представляющего Сан-Себастьян, самая сложная ситуация. Реал Сосьедад отстает не только от Севильи, но и от Вильярреала с Атлетиком Бильбао. Только победа устроит гостей, но Севилья кажется более вероятным победителем противостояния, учитывая, что матч пройдет на их поле.





В первом круге Севилья разгромила Реал Сосьедад на выезде (4:0), чем не только порадовала своих болельщиков, но и удивила всю футбольную испанскую общественность. Подобное доминирование Севильи возможно и в предстоящей встрече, как и итоговый результат. Если подстраховаться, то лучше выбрать исход на победу хозяев, тем более коэффициент на него довольно высокий все равно.