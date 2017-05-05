07:12 (+3) 04 May 2017
Логин
Пароль
Регистрация! Забыли пароль?
Кельн – Вердер. Прогноз на матч (05.05.2017)
Дата события: 05 мая 21:30

Кельн примет Вердер в матче 32-го тура немецкой Бундеслиги. Команды располагаются довольно высоко в турнирной таблице, имея шансы даже побороться за места в Лиге Европы. Кельн в случае домашней виктории догонит «музыкантов» и наверняка приблизится к берлинской Герте, вот только еще несколько команд претендуют на еврокубки.


Вердер весьма результативен как в последнее время, так и в сезоне в целом. В предыдущих 3-х встречах клуб, представляющий Бремен, выиграл трижды, тогда как Кельн в 4-х матчах подряд не знает успеха. Именно поэтому букмекеры не отдают явного предпочтения в предстоящем матче хозяевам.


Стоит обратить внимание на статистику, исходя из которой понятно, что команды равны между собой. В первом круге Кельн с Вердером на поле последних лучшего не выявили (ничья 1:1), зачастую завершались миром очные встречи и ранее, причем, как не удивительно, результативными они не оказывались.

 Но вот в данной ситуации «верх» возможен уж точно, так как команды не станут отсиживаться в обороне, преследуя в качестве цели лишь победу.

Предлагаем сделать ставку на исход «тотал матча больше 2,5» за высокий коэффициент 1,70 от букмекерской конторы 1хбет.
Сделать ставку
Новости



Наш чат
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи

Disqus
Facebook
Rambler's Top100