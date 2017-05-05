Кельн – Вердер. Прогноз на матч (05.05.2017)

Кельн примет Вердер в матче 32-го тура немецкой Бундеслиги. Команды располагаются довольно высоко в турнирной таблице, имея шансы даже побороться за места в Лиге Европы. Кельн в случае домашней виктории догонит «музыкантов» и наверняка приблизится к берлинской Герте, вот только еще несколько команд претендуют на еврокубки.





Вердер весьма результативен как в последнее время, так и в сезоне в целом. В предыдущих 3-х встречах клуб, представляющий Бремен, выиграл трижды, тогда как Кельн в 4-х матчах подряд не знает успеха. Именно поэтому букмекеры не отдают явного предпочтения в предстоящем матче хозяевам.





Стоит обратить внимание на статистику, исходя из которой понятно, что команды равны между собой. В первом круге Кельн с Вердером на поле последних лучшего не выявили (ничья 1:1), зачастую завершались миром очные встречи и ранее, причем, как не удивительно, результативными они не оказывались.

Но вот в данной ситуации «верх» возможен уж точно, так как команды не станут отсиживаться в обороне, преследуя в качестве цели лишь победу.