Вест Хэм – Тоттенхэм. Прогноз на матч (05.05.2017)

Очередное лондонское дерби состоится в рамках английской Премьер-Лиги – в 36-м туре Вест Хэм примет Тоттенхэм. «Шпоры» находятся в великолепной форме, продолжая преследовать Челси в борьбе за чемпионство. Тоттенхэм сократил отставание до 4-х очков, но этого мало, чтобы надеяться на итоговый успех.





Вест Хэм довольно сильная команда, у которой сезон не задался. «Молотобойцы» занимают 15-ю позицию, в предыдущих 3-х поединках сыграв вничью. Одно очко в предстоящей встрече устроит Вест Хэм, вот только гости предпримут попытку выиграть, а значит, дело может завершится не так, как планирует Вест Хэм.





В первом круге Тоттенхэм дома одолел Вест Хэм 3:2, предположим, что и в предстоящем поединке голов будет забито много, например, четыре, то есть, в любом случае «верх» соперники пробьют.





В качестве основной ставки стоило бы выделить варианты на тотал больше 2,5 или голы обеих команд, но рискнув, спрогнозируем результативную ничью 2:2. Скорее всего, Вест Хэм начнет матч активнее, вот только Тоттенхэм быстро приберет инициативу к своим рукам.