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Вест Хэм – Тоттенхэм. Прогноз на матч (05.05.2017)
Дата события: 05 мая 22:00

Очередное лондонское дерби состоится в рамках английской Премьер-Лиги – в 36-м туре Вест Хэм примет Тоттенхэм. «Шпоры» находятся в великолепной форме, продолжая преследовать Челси в борьбе за чемпионство. Тоттенхэм сократил отставание до 4-х очков, но этого мало, чтобы надеяться на итоговый успех.


Вест Хэм довольно сильная команда, у которой сезон не задался. «Молотобойцы» занимают 15-ю позицию, в предыдущих 3-х поединках сыграв вничью. Одно очко в предстоящей встрече устроит Вест Хэм, вот только гости предпримут попытку выиграть, а значит, дело может завершится не так, как планирует Вест Хэм.


В первом круге Тоттенхэм дома одолел Вест Хэм 3:2, предположим, что и в предстоящем поединке голов будет забито много, например, четыре, то есть, в любом случае «верх» соперники пробьют.


В качестве основной ставки стоило бы выделить варианты на тотал больше 2,5 или голы обеих команд, но рискнув, спрогнозируем результативную ничью 2:2. Скорее всего, Вест Хэм начнет матч активнее, вот только Тоттенхэм быстро приберет инициативу к своим рукам.

Предлагаем сделать ставку на исход «тотал матча больше 3» за высокий коэффициент 1,91 от букмекерской конторы 1хбет.
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