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Эдмонтон – Анахайм. Прогноз на матч (04.05.2017)
Дата события: 04 мая 05:00

Эдмонтон примет Анахайм в четвертом матче серии стадии ¼ финала Кубка Стэнли. Эдмонтон ведет со счетом 2:1 и имеет очевидные шансы оказаться победителем противостояния в случае виктории в предстоящей встрече.


Накануне Эдмонтон не воспользовался возможностью практически лишить интриги противостояние, проиграв на своем льду Анахайму 6:3. После двух побед в гостях такая неудача не воспринимается слишком болезненно болельщиками Эдмонтона, впрочем, она может оказаться переломной.


Анахайм котируется довольно высоко в предстоящем гостевом поединке с Эдмонтоном, но Дакс, конечно, придется постараться, чтобы обыграть мощного соперника, наверняка таким же легким, как в прошлый раз, матч не окажется. Предположим, что Эдмонтон на правах хозяев мощнее начнет встречу и создаст много моментов у ворот соперника в стартовом периоде, а вот вторая 20-минутка пройдет примерно в равной борьбе. Рискнув, сделаем прогноз на ничью в основное время, например, 2:2, выбирая же ставку на игру, стоит подстраховаться.

Предлагаем сделать ставку на исход «обе команды забросят минимум по две шайбы» за высокий коэффициент 1,42 от букмекерской конторы Париматч.
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