Эдмонтон – Анахайм. Прогноз на матч (04.05.2017)

Эдмонтон примет Анахайм в четвертом матче серии стадии ¼ финала Кубка Стэнли. Эдмонтон ведет со счетом 2:1 и имеет очевидные шансы оказаться победителем противостояния в случае виктории в предстоящей встрече.





Накануне Эдмонтон не воспользовался возможностью практически лишить интриги противостояние, проиграв на своем льду Анахайму 6:3. После двух побед в гостях такая неудача не воспринимается слишком болезненно болельщиками Эдмонтона, впрочем, она может оказаться переломной.





Анахайм котируется довольно высоко в предстоящем гостевом поединке с Эдмонтоном, но Дакс, конечно, придется постараться, чтобы обыграть мощного соперника, наверняка таким же легким, как в прошлый раз, матч не окажется. Предположим, что Эдмонтон на правах хозяев мощнее начнет встречу и создаст много моментов у ворот соперника в стартовом периоде, а вот вторая 20-минутка пройдет примерно в равной борьбе. Рискнув, сделаем прогноз на ничью в основное время, например, 2:2, выбирая же ставку на игру, стоит подстраховаться.