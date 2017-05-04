Питтсбург – Вашингтон. Прогноз на матч (04.05.2017)

Питтсбург примет Вашингтон в четвертом матче серии четвертьфинальной стадии Кубка Стэнли. Отличным вышел прошлый поединок команд, в котором победили после овертайма Кэпиталз, тем самым сохранив шансы на успех в противостоянии. Но они довольно призрачные, учитывая, что Вашингтон уступил в обоих домашних матчах, а предстоящая встреча пройдет в Питтсбурге.





«Пингвины» несколько расслабились в третьем матче, но это можно было ожидать, ведь некоторый спад должен был произойти после феерического начала серии для Питтсбург. Ударно провела команда заключительные минуты домашнего поединка, сумев спастись со счета 3:1, вот только на большее Питтсбург не был способен.





Скорее всего, во втором домашнем матче Питтсбург с самого начала покажет свое стремление победить, буквально завалит оборону соперника забросами в зону Вашингтона, предположим, что в стартовом периоде Питтсбургу удастся отличиться хотя бы однажды. Это ни в коем случае не означает похороны интриги, ведь Вашингтон в любом состоянии способен продемонстрировать классный отрезок игры и поравняться с соперником, а то и выйти вперед.