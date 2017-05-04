Канзас Сити – Нью-Йорк. Прогноз на матч (04.05.2017)

Канзас Сити примет Нью-Йорк в матче МЛС. Команды представляют разные конференции, но что их объединяет – они идут на вторых позициях. Именно поэтому предстоящий поединок вызывает значительный зрительский интерес, несомненно, в такой встрече оба коллектива ставят перед собой цель победить.





Букмекеры предпочтение отдают Канзасу, который только однажды в текущем сезоне потерпел поражение, уступив в двадцатых числах апреля Далласу. У Нью-Йорка, конечно, статистика хуже, зато более уверенно команда выступает в последнее время – три победы подряд с общей разницей 6:1. Вот только нельзя не упомянуть о том факте, что Нью-Йорк выигрывал исключительно дома, в гостях же на счету команды три поражения в четырех матчах.





С Канзасом на выезде Нью-Йорка играет без преимущества, но не проигрывает сопернику на протяжении долгого времени. Скорее всего, даст бой он и сейчас, если не обыграв довольно сильного соперника, то сыграв с ним вничью. При этом стоит ожидать результативного футбола с обеих сторон, вряд ли Канзас и Нью-Йорк станут отсиживаться в обороне.