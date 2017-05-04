Торонто – Орландо Сити. Прогноз на матч (04.05.2017)

Торонто примет Орландо Сити в рамках МЛС. Это, несомненно, одна из центральных встреч начала сезона, ведь сойдутся очень сильные команды, которым прочат успех. Орландо Сити на данный момент оправдывает все ожидания своих болельщиков, лидируя на Востоке, тогда как Торонто всего однажды уступил и находится в группе преследователей Орландо.





Учитывая, что команды проиграли только по разу, вероятнее всего в предстоящей встрече ничья, но вот букмекеры явное предпочтение почему-то отдают Торонто. Да, поединок состоится на его поле, впрочем, в прошлом очном поединке здесь была зафиксирована ничья 0:0.





В текущем сезоне дома Торонто не уступил ни разу, а в предыдущих двух поединках сумел выиграть – и Чикаго и Хьюстон были обыграны с разницей в 2 мяча. Учитывая такую статистику, а также полагаясь на котировки букмекерских контор, все же перевес нельзя не отдать хозяевам, которым, кстати, и виктория, как кажется, намного важнее в связи с остыванием от лидера. Прогноз – минимальная победа Торонто или ничья, например, 1:1.