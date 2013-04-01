Сельта – Манчестер Юнайтед. Прогноз на матч (04.05.2017)

В первом матче ½ финала Лиги Европы Сельта примет Манчестер Юнайтед. Впервые за очень долгое время галисийцы добились такого успеха, а иначе попадание в четверку лучших команд еврокубкового состязания не назовешь. Манчестер Юнайтед же опытный боец, который по праву считается явным фаворитом противостояния и турнира, хотя в предстоящей встрече букмекеры не отдают предпочтение «красным дьяволам».





Против Сельты в Виго не сыграют сразу несколько ключевых исполнителей Юнайтед – Ибрагимович, Погба, Рохо, Смоллинг, под вопросом участие Байи. Вообще, именно в обороне у манкунианцев возникли проблемы, а учитывая, что они довольно скромно выглядели в атаке в предыдущих матчах, в успех команды верится с натяжкой.





Юнайтед наверняка в гостевом поединке устроит результативная ничья, а она как раз-таки наиболее возможна, учитывая хотя бы последние матчи с участием Сельты. Например, в прошлом туре Примеры клуб, представляющий Виго, уступил Атлетику Бильбао 3:0, а до этого в гостях дал бой Севилье, но отличившись, все же уступил мотивированному сопернику – 2:1.